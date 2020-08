« The Voice Kids » du 29 août : découvrez ce qui vous attend lors de la seconde soirée

4.4 ( 7 )



« The Voice Kids » du 29 août 2020. Encore deux jours avant de découvrir le second prime de la nouvelle saison de « The Voice Kids ». Alors que le premier prime a été particulièrement riche en émotions avec des talents aussi surprenants qu’incroyables, ce second épisode s’annonce purement et simplement énorme.



« The Voice Kids » du 29 août 2020 : ce qui vous attend samedi soir

Découvrez maintenant en images ce que nous réserve ce second rendez-vous de la nouvelle saison de « The Voice Kids ». Des talents exceptionnels, des coachs prêts à tout pour gagner même s’il faut encore bloquer l’un de ses petits camarades de jeu. Et pour l’instant la principale victime de ce bouton « BLOCK » c’est Kendji Girac. Une sorte de bizutage dont il se serait bien passé.



Dans la précédente émission

Deux talents nous ont particulièrement ému et/ou intrigué la semaine dernière :

>>> Le pétillant et talentueux Jody d’une part;

>>> L’incroyable Jérémy et sa voix hors du commun d’autre part.

Un premier succès d’audience

La première émission de cette saison de « The Voice Kids » a été couronnée de succès puisque le premier prime a été suivi par 3.4 millions de personnes avec une large domination sur les cibles dites commerciales.

« The Voice Kids » revient ce samedi 29 août 2020 dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.

