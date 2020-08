« The Voice Kids » vidéo : l’incroyable Jérémy

4.6 ( 12 )



« The Voice Kids » vidéo replay. Hier soir c’était donc le lancement de la nouvelle saison de « The Voice Kids ». Plusieurs jeunes talents ont impressionné les téléspectateurs et nos 4 coachs dont le nouveau venu Kendji Girac.



Mais l’un d’entre-eux a plus particulièrement retenu l’attention. Et pour cause… Âgé d’à peine 14 ans, Jérémy a déjà la voix d’un adulte si bien qu’il a décontenancé tout le monde, nos coachs étant persuadés qu’il s’agissait d’une blague.

Mais il a aussi une particularité : le timbre de sa voix… Et si vous n’avez pas regardé l’émission d’hier, vous n’allez pas en croire vos oreilles. Jérémy a un petit quelque chose en plus… et la tentation était trop forte pour Jenifer qui a été la seule à se retourner.

« The Voice Kids » vidéo : Jérémy

Hier soir ce jeune talent a repris le tube de Claude François « Le chanteur malheureux ». Alors qu’il se considère comme quelqu’un « d’extraverti et cash », ce jeune homme originaire de Rouen se passionne pour la musique depuis l’âge de 8 ans lorsqu’il a découvert les chansons de Claude François. Depuis, le jeune garçon ne cesse de rendre hommage à son idole, sur scène : « pour continuer de donner un sens à sa vie après sa disparition ».



Hier soir, sur la scène de The Voice Kids, sa voix étonnante a fait plus qu’intriguer les coachs et les téléspectateurs.

Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1

