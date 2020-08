« Tous en cuisine » du lundi 24 août 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

4.6 ( 16 )



« Tous en cuisine » du lundi 24 août 2020. Et c’est reparti pour l’émission culinaire de Cyril Lignac et Jérome Anthony. Rendez-vous pour la grande première de la saison 2 ce soir dès 18h40 sur M6 ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.



Au menu ce soir, deux recettes, un plat et un dessert

– SALADE NIÇOISE

– MOUSSE LACTÉE STRACCIATELLA FRAMBOISE

Et comme tous les jours depuis la toute première émission de la saison, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les réaliser.



« Tous en cuisine » du lundi 24 Août 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

SALADE NIÇOISE

Les ingrédients pour 4 personnes

6 tomates cœur de bœuf lavées

2 branches de céleri lavées et épluchées, émincées

1 poivron vert lavé et épépiné, taillé en lamelles

6 oignons cébettes lavés et taillés en émincés

1 botte de radis équeutés et lavés, taillés en 2

4 artichauts marinés à l’huile d’olive

4 œufs

1 beau morceau de thon à l’huile d’olive

1 romaine lavée et effeuillée ou cœur de laitue

6 anchois marinés

Quelques feuilles de basilic

Quelques olives noires

Huile d’olive

Vinaigre de Xérès ou de votre choix

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + 1 plaque à pâtissière + 1 feuille de silicone + 1 spatule

1 casserole + 1 spatule + 1 araignée + 1 couteau d’office + 1 saladier

1 planche + 1 couteau éminceur

1 poêle + 1 spatule

MOUSSE LACTÉE STRACCIATELLA FRAMBOISE

Les ingrédients pour 4 personnes

180g de chocolat au lait coupé en petits morceaux

1 jaune d’œuf

10g de sucre semoule

50g de lait entier

50g de crème liquide entière

180g de crème liquide entière bien froide

40g de chocolat noir coupé en copeaux fins

125g de framboises fraîches

Les ustensiles

2 saladiers + 1 casserole + 2 spatules

1 fouet + 1 casserole + 1 mixeur à main

1 robot à main + 1 saladier bien froid (crème montée) + 1 maryse

1 plat ou 4 ramequins

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

« Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac » : nouveautés de la saison 2

– Jérome Anthony continuera à suivre les bons conseils du Chef depuis Nancy mais s’invitera également en province pour cuisiner directement chez les Français, auprès des producteurs locaux, dans des fêtes de villages, des marchés, des foires qui célèbrent les produits locaux ou encore directement dans les cuisines des écoles, des hôpitaux ou des casernes.

– Chaque jour, une célébrité suivra les cours de cuisine depuis son domicile mais parfois s’invitera également en cuisine avec le Chef et cuisinera avec lui.

– Une fois par semaine, un expert culinaire sera également invité par Cyril pour partager les secrets de sa spécialité avec le chef et les téléspectateurs.

– Une fois par semaine, Jérome Anthony viendra lui-même faire une visite surprise à un fan et cuisiner avec lui.

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s)invité(s) sur M6 et 6Play.

