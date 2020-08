Audiences TV prime 23 Août 2020 : le match PSG / Bayern de Munich écrase tout sur son passage

4.5 ( 11 )



Annonces





Audiences TV prime 23 Août 2020. Sans surprise c’est la finale de la Ligue des Champions qui opposait le PSG au Bayern de Munich qui s’est très largement imposée en tête des audiences de la première partie de soirée de ce dimanche soir. Le match a même tout écrasé sur son passage !



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Verdict : 11.40 millions de supporter soit 46.2 % du public présent devant son poste de télévision.

Un carton sur toutes les cibles y compris auprès des fameuses ménagères de moins de 50 ans



Annonces





✅ 46% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats

✅ 54% auprès des 25-49 ans

✅ 63% auprès des Hom-50ans

#Audiences @TF1 Énorme succès pour la finale de la #LigueDesChampions PSG-BAYERN commentée par @BixeLizarazu et @gregmargotton 🏆Meilleure audience sport depuis 2 ans 📌 11,4 M tvsp ✅ 46% de PdA

✅ 46% de PdA Frda-50a

✅ 54% de PdA 25-49

✅ 63% de PdA Hom-50a pic.twitter.com/WcdGTPtFOy — TF1 Pro (@TF1Pro) August 24, 2020

Audiences TV prime 23 Août 2020 : les autres chaînes

Quant au film proposé par France 2 « Ange et Gabrielle », avec Patrick Bruel et Isabelle Carré dans les rôles principaux, il a pu compter sur 2.34 millions de cinéphiles et 9.3 % de part de marché sur l’ensemble du public.

France 3 suit avec sa nouvelle mini-série « Les enquêtes du commissaire Van der Valk ». Les deux premiers épisodes affichent 2.31 millions de curieux soit 9.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

Soirée plus difficile pour M6 avec son magazine « Capital » consacré aux campings, restaurants et plagistes de l’été. Hier soir l’épisode 2. Et il n’a convaincu que 1.57 million de personnes (pda 6.4%)

Arte complète le top 5 avec un film culte, celui de de Sydney Pollack « Out of Africa ». Porté par Meryl Streep et Robert Redford, il a réuni 957.000 téléspectateurs soit 4.3% de l’audience.

Quant aux « Mystères de l’amour » le prime de retour n’a été salué que par 371 000 fans soit seulement 1.5% des téléspectateurs (audience de l’épisode diffusé à 21 heures).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés