Un si grand soleil : Akim disparaît, Antonin n’est pas prêt, ce qui vous attend lundi 31 août (épisode n°471 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que l’épisode 471 du lundi 31 août, Akim disparaît…



En effet, Akim a passé son week-end à boire et n’a donné de nouvelles à personne… il s’est endormi sur un toit et tout le monde le cherche.



Akim n’est pas allé travailler chez L Cosmétiques et Bilal n’arrive pas à le joindre. Tout comme Afida et Lucille… Il finit par appeler son frère pour le rassurer mais il confie à Alice qu’il ne pourra jamais se remettre avec Lucille car de ce qu’il a fait, qui est trop grave…

De son côté, Antonin n’a pas tourné la page de son histoire avec Léa et il n’est pas encore prêt à démarrer quelque chose avec Anissa. Lors de la fête organisée par Arthur, Antonin s’isole avec Anissa avant de finalement lui dire qu’il n’a pas plus envie… L’adolescente repart en pleurs ! Quant à Ines, elle refuse de venir à la fête si Enzo vient…



Rendez-vous lundi 31 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

