Audiences TV prime samedi 29 Août 2020 : « Meurtres dans le Morvan » en tête, « The Voice Kids » en hausse et leader sur cibles

Audiences TV prime samedi 29 Août 2020. Hier soir c’est France 3 qui, en nombre de téléspectateurs, s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec la rediffusion d’un téléfilm de sa collection « Meurtres à… ». Hier soir « Meurtres dans le Morvan ».



Verdict : 4.31 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 21.8% sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime samedi 29 Août 2020 : « The Voice Kids » en hausse

Oui mais du côté des parts de marché, c’est TF1 qui était en tête. Hier soir second prime de la nouvelle saison de « The Voice Kids » sur TF1 et des performances orientées à la hausse pour le programme porté par Nikos Aliagas, Karine Ferri et nos 4 coachs.

3.83 millions de téléspectateurs mais 22.1% de part de marché en raison d’une durée plus importante. Carton sur toutes les cibles commerciales notamment sur le public jeune et féminin.



#Audiences #TF1 Belles performances en hausse pour #TheVoiceKids présenté par @nikosaliagas avec 📌 3,8 M tvsp Puissant sur cibles : ✅ 26% PdA Fem-50 RDA

✅ 24% PdA 25-49 ans

✅ 32% PdA 15-24 ans

✅ 31% PdA 15-34 ans Rdv sam prochain sur @TF1 ! pic.twitter.com/gsQ6e1vSPb — TF1 Pro (@TF1Pro) August 30, 2020

France 2 complète le podium avec le 8ème numéro de l’aventure « Fort Boyard ». L’équipe emmenée par Camille Lacourt et Enora Malagré a fait vibrer 2.96 millions de Français soit 16.4% du public présent devant son poste de télévision. C’est en hausse par rapport à la semaine dernière.

France 5 suit avec magazine de voyages « Echappées Belles ». En mode rediffusion il a pu compter sur 1 million de voyageurs (pda 5%).

Gros flop pour M6 avec son désormais film du samedi soir. Oui mais non… Hier soir le film de et avec Géraldine Nakache « Tout ce qui brille » n’a pas brillé du tout. Porté également par Leïla Bekhti, Audrey Lamy et Virginie Ledoyen, il n’a convaincu que 995.000 personnes (pda 5.2%).

