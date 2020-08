Un si grand soleil : Akim et Alice victimes d’un accident, ce qui vous attend mardi 1er septembre (épisode n°472 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que l’épisode 472 du mardi 1er septembre, Akim et Alice vont être victimes d’un accident de parapente…



Akim ne va pas bien mais Alice tente de rassurer Lucille en lui expliquant qu’il a des sentiments pour elle.



Lucille lui explique qu’il est trop renfermé et incapable de lui dire ce qu’il a vécu qui l’a traumatisé. Résultat, même si elle l’aime, elle ne peut pas continuer comme ça…

Akim et Alice partent faire du parapente ensemble mais alors que Louise les observe à distance, ils ont un accident. Ils sont blessés, Alice est inconsciente et Akim appelle à l’aide…



De son côté, Antonin appelle Anissa pour s’excuser et lui expliquer qu’il pense encore beaucoup à Léa… Anissa ne lui dit pas qu’elle a retrouvé Stan après la soirée et qu’ils ont passé la nuit ensemble…

Rendez-vous mardi 1er septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

