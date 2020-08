« En famille » du 1er septembre 2020 : ce soir le prime inédit « Au bout de leurs rêves »

5 ( 5 )



« En famille » du 1er septembre 2020. Nouveau prime inédit de la série quotidienne estivale de M6 « En famille » ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.



Pour ceux qui se demandent encore de quoi on parle, c’est la série qui remplace « Scènes de ménages » chaque été sur la case de l’access prime-time de M6.

« En famille : au bout de leurs rêves » : histoire, résumé, synopsis

C’est lors d’un simple déjeuner que tout va basculer pour la famille Le Kervelec : Jacques fait une fausse route et manque de s’étouffer. Cet événement fera prendre conscience à chacun que la vie ne tient qu’à un souffle et qu’il faut réaliser ses rêves avant qu’il ne soit trop tard… Certains auront des envies de voyage au bout du monde, d’un nouvel enfant ou encore d’ambitieux projets professionnels… Mais chez les Le Kervelec, rien n’est jamais simple et il se pourrait que même leurs rêves n’arrivent pas à s’accorder…

« En famille » du 1er septembre 2020 : la bande-annonce

En attendant ce soir, on se met dans l’ambiance avec la bande-annonce de votre prime..



Et vous, passez-vous votre soirée de mardi avec la famille Le Kervelec ? Ce soir place au prime « Au bout de leurs rêves » de « En famille ».

