Un si grand soleil : Claire protège Joshua, Akim et Lucille perdus, ce qui vous attend mercredi 26 août (épisode n°466 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous être impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que l’épisode 466 du mercredi 26 août, Claire va protéger Joshua à l’hôpital…



En effet, elle sait qu’il vole des médicaments mais ne dit rien et le couvre…



De son côté, Victor se plaint de douleurs diffuses et les médecins sont divisés sur son cas. Alain s’oppose à Joshua, ils ne sont pas d’accord sur le traitement à suivre pour Victor… Et ce dernier refuse que Claire informe Adèle qu’il est hospitalisé !

Quant à Akim, il est perdu vis à vis de ses sentiments pour Lucille et se confie à Louise. Cette dernière lui conseille de parler avec Lucille et il vient la chercher à la sortie de L Cosmétiques avec un bouquet de fleurs, qu’il jette au dernier moment. Et quand Lucille veut l’embrasser, Akim explique vouloir prendre son temps cette fois…



Lucille se confie à Alice, elle lui dit qu’ils se revoient sans prise de tête et que ça lui convient très bien. Alice ne la croit pas vraiment…

Rendez-vous mercredi 26 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

