Un si grand soleil : Eliott menacé, Elizabeth doute enfin, ce qui vous attend lundi 3 août (épisode n°449 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors qu’il n’y avait exceptionnellement pas d’épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » hier soir, vous êtes sûrement impatient de savoir ce qui vous attend lundi ! Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 449 du lundi 3 août, Eliott va être menacé par Thierry !



Clément demande à Janet de convaincre Emmy de rompre et de s’éloigner d’Eliott… Mais Emmy est têtue et refuse : elle veut continuer d’enquêter sur Eliott sans qu’il ne se doute de rien, afin de trouver des infos !



Emmy veut comprendre pourquoi Eliott l’a utilisée et surtout savoir s’il est lié à la mort de Pierre. Et alors que Becker place Thierry et Eliott sur écoute, Thierry s’en rend compte et s’en prend à Eliott ! Il le menace de s’en prendre à lui s’il est lié à la taupe…

De son côté, Elizabeth reste en colère contre Julien mais accepte de déjeuner avec Manon, qui ne veut surtout pas rompre les liens avec sa grand-mère. Mais Elizabeth le prend mal et s’en va quand Manon compare sa relation avec Hugues à celle qu’elle a eu avec Maxime !



De retour chez elle, Elizabeth découvre une caméra installée dans sa chambre. Elle commence à douter de Hugues, qui prétexte les avoir installées après l’intrusion de son ancien employé. Elizabeth rappelle Garance et veut la voir…

Rendez-vous lundi 3 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

