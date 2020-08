Un si grand soleil : Julien dérape, Hugues mort, Arthur s’effondre, ce qui vous attend mardi 18 août (épisode n°460 en avance)

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont mal tourner cette semaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 460 du mardi 18 août, Hugues va finalement mourir !



Alors que Hugues a enlevé Arthur et qu’il s’apprête à le tuer, c’est finalement l’inverse qui va se produire…



Alord qu’Arthur a terminé de creuser le trou dans lequel Hugues compte l’enterrer, Julien arrive sur les lieux. Pendant qu’Elisabeth prévient Manu de l’enlèvement d’Arthur par Hugues, la police arrive trop tard. Julien parvient à sauver son fils mais il se bat avec Hugues, ce dernier s’empale sur une branche d’arbre et meurt !

Julien, profondément choqué par ce qu’il vient de faire, pense qu’il va aller en prison. Mais sur place, Manu le rassure : c’était de la légitime défense et il est libre !



Julien est désolé quand il retrouve Elisabeth mais elle ne lui en veut pas, elle est soulagée qu’Arthur et lui soient en vie. Elle culpabilise et présente ses excuses à son petit-fils. Arthur lui assure qu’il ne lui en veut pas et s’effondre dans ses bras… Il a eu très peur.

Julien se confie à Alice : il a tué un homme et ne sait pas comment il va faire pour vivre avec ce poids sur la conscience…

Et alors qu’Elisabeth est dans les rues de Montpellier, le président annonce le confinement des français pour cause d’épidémie de Covid-19…

Rendez-vous mardi 18 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

