« 12 coups de midi »: on vous offre un indice capital pour vous aider à trouver « Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? ». Comme chaque midi Jean-Luc Reichmann nous a présenté aujourd’hui, lundi 7 septembre 2020, un numéro inédit de son jeu les « Douze coups de midi ». Et comme chaque jour vous êtes toujours autant nombreux à vous poser la question : « Mais qui se cache derrière l’étoile mystérieuse en ce moment » ? Et bien on va vous aider même si la réponse a fuité depuis un petit montent déjà sur les réseaux sociaux et/ou sur certaines chaînes Youtube.



Avant ce petit cadeau de la maison, on rappelle les indices présents : un paysage Égyptien (Louxor, ndrl), un vélo et des crayons de couleur…. Des indices qui, et on peut d’ores et déjà vous le dire, sont loin d’être évidents…

Voici l’indice cadeau de Stars-Actu.fr : Le fils de ce chanteur fort célèbre est aussi connu que son père, sinon plus…

Les noms déjà proposés : Kev Adams, Fabrice, Gérard Jugnot, Michel Leeb, Arthur, Greg LeMond, Laurent Gamelon, Rihanna, Bernard Montiel, Benoît Magimel, George Clooney, Pamela Anderson, Vin Diesel, Mariah Carey, Brad Pitt, Lilian Thuram, Teddy Riner, Shy’m.



Alors toujours pas d’idée ?

Et Léo ?

Quant à Léo, l’actuel maître de midi, il s’et qualifié pour une 9ème participation après une victoire à 1.000 euros aujourd’hui. À son actif 3 coups de maître et 37.500 euros de gains. Pas mal non? Léo va t-il trouver l’étoile mystérieuse ? On a déjà la réponse mais on ne vous dévoilera rien…

Séance de rattrapage (vidéo replay)

Pour ceux qui n’y étaient pas, vous pouvez toujours vous rattraper grâce au replay de l’émission accessible 7 jours après diffusion sur MYTF1.FR

De notre côté nous avons choisi de vous offrir une petite séance de rattrape de l’émission d’hier. Pourquoi ? Et bien parce que Léo a signé un bien joli coup de maître. Regardez ces images…

« 12 coups de midi » : toujours un carton d’audience

On termine comme souvent avec les résultats de l’audience et ils sont excellents. Hier midi, 3.5 millions de fidèles pour 35.5% de part de marché… c’est juste ÉNORME !!!

📊[AUDIENCES] Superbes audiences pour les @12Coups_tf1 hier : 🌟 3.5M de tlsp

🌟 35.5% auprès des 4+

🌟 25.5% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pour une nouvelle semaine 🎉 pic.twitter.com/Dr9toksNr6 — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) September 7, 2020

Sachant qu’il se murmure que l’étoile mystérieuse pourrait être trouvée dès cette semaine, et ce malgré le nombre encore important de cases. Alors soyez plus que jamais fidèles aux « 12 coups de midi ».

