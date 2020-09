Un si grand soleil en avance : Antonin est jaloux (résumé + vidéo épisode n°476 du 7 septembre 2020)

4.4 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Antonin ne sait pas vraiment ce qu’il veut ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, après avoir rejeté Anissa et refusé de démarrer une relation avec elle, Antonin est jaloux de Stan…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 476

A la plage, Anissa interroge Antonin sur sa mauvaise humeur… Il lui demande pourquoi il fait la gueule et Antonin se montre très jaloux ! Il reproche à Anissa d’être en couple avec Stan et n’hésite pas à l’insulter. Mais Anissa ne se démonte pas et lui reproche de ne pas assumer ses sentiments en se cachant derrière sa tristesse. Elle lui dit qu’il n’est pas à la hauteur…

Et tandis que Julien Bastide cherche à retrouver une vieille connaissance, le capitaine Manu Léoni a toujours des doutes sur une enquête qu’il doit clore.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 7 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

