« Alexandra Ehle » du 22 septembre : ce soir « La Survivante » (vidéo)

« Alexandra Ehle » du 22 septembre 2020. Julie Depardieu revient dans la peau d'Alexandra Ehle pour un nouvel épisode inédit baptisé « La Survivante ». À découvrir dès 21h05 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.



« Alexandra Ehle » du 22 septembre 2020 : votre épisode de ce soir

Le corps d’une femme d’une cinquantaine d’années est retrouvé dans la forêt. Elle a été étranglée. Lors de l’autopsie, Alex découvre une musculature peu compatible avec l’âge de la victime.

À travers l’étude du corps de cette femme, Alex va se plonger dans un rébus comme elle seule peut le déchiffrer : fractures multiples et anciennes, cicatrices grossières, musculature d’athlète… Ce corps raconte une histoire peu ordinaire qu’Alex va devoir reconstituer en remontant jusqu’aux mystères d’une enfance hors norme.

Casting de cet épisode

Julie Depardieu (Alexandra Ehle)

Bernard Yerlès (Antoine Doisneau)

Xavier Guelfi (Théo Durrel)

Sara Martins (Diane Dombres)

Sophie Le Tellier (Ludivine Moret)

Émilie Lehuraux (Iggy)

Quentin Baillot (Louis Pincé)

avec la participation d’Andréa Ferreol (Laurette Doisneau)

Hubert Delattre (Pierre le taxidermiste)

avec la participation de Thomas VDB (Samuel)



Bande-annonce de votre épisode

🔍💀 La plus insolite des légistes est de retour ! « Alexandra Ehle » avec Julie Depardieu, c'est mardi à 21.05 ! pic.twitter.com/I6qSzAsw45 — France 3 (@France3tv) September 18, 2020

« Alexandra Ehle », la plus insolite des légistes, est de retour ce soir sur France 3 et France.TV. Allez-vous l’accompagner et lui offrir de nouveau un beau succès d’audience ?

