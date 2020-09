Un si grand soleil : Inès embrasse Enzo, Eliott retrouve Jordan, ce qui vous attend mardi 22 septembre (épisode n°487 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine débute mais vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui va se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 487 du mardi 22 septembre, Inès va finalement pardonner à Enzo !



En effet, les deux adolescents vont se retrouver et partager un bon moment ensemble. Inès dit alors à Enzo qu’elle n’est plus en colère contre lui et elle l’embrasse !



De son côté, alors qu’en prison Akim ne veut plus se battre, Eliott fait une grande avancée pour le sortir de là. Il envoie un sdf rechercher Jordan à Bézier et il le retrouve ! Eliott et Lucille le rejoignent et le ramènent à Montpellier. Il leur explique qu’une femme est venue l’interroger sur Akim récemment…

Quant à Alice, elle explique à Julien qu’elle va aller parler à la police car elle est convaincue qu’Akim est utilisé pour l’atteindre elle et que tout est lié à l’enquête de Régis sur ses parents biologiques. Julien refuse d’y croire et pense que le fait qu’Akim soit en prison est une bonne chose pour elle !



Rendez-vous lundi 21 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

