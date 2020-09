« Apprendre à t’aimer » avec Ary ABITTAN et Julie DE BONA : ce soir sur M6

5 ( 6 )



Annonces





« Apprendre à t’aimer » est un téléfilm en deux parties porté par Ary ABITTAN et Julie DE BONA. Et il sera diffusé ce soir dès 21h05 ou sur 6Play depuis tous vos appareils connectés y compris en replay.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Notez que ce téléfilm sera diffusé dans le cadre d’une soirée spéciale consacrée à la trisomie 21 et présentée par Flavie Flament qui effectue ainsi son grand retour sur la chaîne…

« Apprendre à t’aimer » : résumé, synopsis, histoire

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur petite fille trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle et décide de faire face, tant bien que mal… pour sa fille. Mais pour Franck, entraîneur de jeunes espoirs du judo, c’est un choc : jamais il ne s’était imaginé son enfant ainsi. Il va devoir apprendre à accepter sa nouvelle vie… et à devenir père. Cécile et Franck parviendront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ?

Casting : acteurs, et personnages

Ary ABITTAN (Franck)

Julie DE BONA (Cécile)

Youssef HAJDI (Zack)

Annie GREGORIO (Marilou)

Marie VINCENT (Mathilde)

Julie-Anne ROTH (Karine)

Guillaume DUHESME (Laurent)

Yona KERVERNE (Zoé)



Annonces





Et juste après…

À l’issue d’ « Apprendre à t’aimer », à savoir dès 22h50, Flavie Flament accueille en plateau des invités exceptionnels pour recueillir leurs témoignages.

Nolwenn et Olivier ont vu leur quotidien basculer après la naissance de leur fille Coline, porteuse de trisomie 21. Une différence qu’Olivier et Nolwenn ont rejetée en bloc avant d’apprendre progressivement à accepter la singularité de Coline, aujourd’hui âgée de trois ans et demi. C’est notamment leur parcours, fait d’humilité, de résilience et de courage qui a inspiré les personnages de Franck et Cécile dans ce téléfilm.

Flavie Flament reçoit également Ary Abittan et Julie de Bona, les acteurs d’ « Apprendre à t’aimer », qui reviendront sur les coulisses de ce tournage hors du commun. Ils nous feront partager les secrets de leur préparation et leurs touchantes anecdotes de tournage.

Jordan, jeune adulte niçois, est lui aussi porteur de trisomie. Nos caméras l’avaient suivi il y a quelques mois dans son quotidien. Sportif accompli, employé de libre-service et amoureux… Jordan est un jeune comme tous les autres. Accompagné de ses parents, nous prendrons de ses nouvelles à son retour victorieux des Special Olympics World Games d’Abu Dhabi (Émirats arabes unis).

Suivront ensuite deux documentaires dédiés au sujet : « Autistes ou trisomiques : différents

et heureux ! » et « Trisomiques… et alors ? ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés