Un si grand soleil : Akim victime de chantage, Manu ouvre les yeux, ce qui vous attend mardi 8 septembre (épisode n°477 en avance)

5 ( 5 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus ? Alors on peut déjà vous dire que l’épisode 477 du mardi 8 septembre, Akim va continuer de sombrer…



Annonces



Annonces

En effet, il est maintenant victime de chantage ! Il reçoit des messages anonymes lui demandant de surveiller la famille Bastide.



Annonces



Annonces



Annonces





Et quand Akim donne sa démission chez L Cosmétiques pour fuir Montpellier, il reçoit un nouveau message qui le menace de s’en prendre à sa mère s’il n’obéit pass ! Akim se confie à Eliott, qui lui conseille d’obéir…

De son côté, Manu a passé la nuit avec Myriam, la cousine d’Alex. Mais il se pose des questions sur Charlène, la compagne de Virgile. Cette dernière fait tout pour extorquer de l’argent aux proches de Virgile et elle affirme qu’il a sombré dans la drogue… Manu commence à croire qu’elle les manipule…



Annonces





Virgile réalise aussi que Charlène parle à ses amis dans son dos, il quitte leur caravane.

Rendez-vous mardi 8 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés