Audience « La Grosse Rigolade » du 22 septembre 2020 (+ vidéo)

4.6 ( 10 )



Audience « La Grosse Rigolade » du 22 septembre 2020. Hier soir Cyril Hanouna présentait un numéro inédit de son émission « La Grosse Rigolade » ! Une version XXL destinée à célébrer son anniversaire qu’il fête aujourd’hui, mercredi 23 septembre.



Autour de la table beaucoup de monde : Michel Boujenah, Jean-Marie Bigard, Cauet, Liane Foly, Franck Gastambide, Az, Brahim, Djal, Smaïn, Nadia ROZ, Benabar, etc…

Au programme de la bonne humeur et de nombreux fous rires. Oui mais côté audience, qu’en est-il ?

Audience « La Grosse Rigolade » du 22 septembre 2020

Et bien face à une rude concurrence, l’émission s’en sort plus que bien avec 886 000 téléspectateurs et une pointe à 1.13 million de téléspectateurs. La part de marché atteint 3.9% sur l’ensemble du public mais jusqu’à 6.5% sur les 15-34 ans.



📊#Audiences @C8TV 🤣 Très bon retour pour #LaGrosseRigolade

886 000 tlsp /3,9 % de Pda 4 +

↗ Pic à 1 126 000 tlsp 🎯6,5% de Pda 5e chaîne natio sur les 15/34

🎯6,4% de Pda 5e chaîne natio sur les 25/49

🎯 5,3% de Pda 5e chaîne natio sur les FRDA

Bravo @Cyrilhanouna pic.twitter.com/HowatfyHlG — C8 (@C8TV) September 23, 2020

Extraits vidéo

Pour finir on vous a choisi deux extraits vidéo. Le premier met en scène Michel Boujenah, le second Sébastien Cauet.

C'est un petit garçon qui… la suite avec Michel Boujenah 😂 #LaGrosseRigolade pic.twitter.com/Umhhbkx1wH — LA GROSSE RIGOLADE (@Grosse_Rigolade) September 22, 2020

« La Grosse Rigolade » revient bientôt sur C8. En attendant le replay intégral vous attend sur MyCanal.

