Audiences TV prime 22 septembre : « Good Doctor » leader devant « Alexandra Ehle »

Audiences TV prime 22 septembre 2020. Hier soir le « Good Doctor » de TF1 faisait son grand retour sur la chaîne pour la suite de la saison 3. Et ce matin on peut parler d’un retour gagnant pour Shaun avec 3.82 millions de fans et 18.2% de part de marché pour les deux épisodes inédits.



Notez jusqu’à 4.1 millions de téléspectateurs pour le premier épisode et surtout une pda de 29% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Sur cette cible prioritaire, large victoire de TF1.

#Audiences @TF1 📌 4.1M de tvsp pour le retour de #GoodDoctor hier soir : 29% de pda FRDA-50a

25% de pda 25-49a

(moyenne des deux épisodes inédits) A suivre mardi prochain @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/77HUfWfTY1 — TF1 Pro (@TF1Pro) September 23, 2020



Audiences TV prime 22 septembre 2020 : autres chaînes

Sur France 3 « Alexandra Ehle » faisait elle aussi son grand retour dans le cadre d’un épisode inédit baptisé « La Survivante ». Et cette légiste pas comme les autres a pu compter sur 3.65 millions de fidèles pour 16.9% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.

Soirée plus difficile pour les autres chaînes. À l’image de France 2 et son jeu « Tout le monde joue en cuisine ». Présenté par Nagui et par Christophe Michalak, il n’a amusé que 1.81 million de joueurs soit à peine 9.5% des téléspectateurs. C’est très en dessous du précédent numéro « Tout le monde joue avec la France » qui avait réuni près de 3 millions de personnes en juin dernier.

Soupe à la grimace pour M6 et le final de sa mini-série « Un homme ordinaire », inspirée de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Le duo Arnaud Ducret / Emilie Dequenne n’a cette fois convaincu que 1.62 million de personnes et 8% de part de marché. En chute libre sur une semaine.

Deux autres chaînes au dessus du million hier soir : France 5 tout d’abord avec son magazine « Enquête de santé » consacré aux médicaments anti-douleurs. Un sujet qui a suscité la curiosité de 1.14 million de Français (pda 5%).

W9 ensuite avec du foot féminin : la Macédoine du Nord rencontrait la France. 1.07 millions de footeux ont répondu à l’appel (pda 5%) assistant à l’écrasante victoire de la France par 7 buts à 0.

