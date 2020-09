« Un homme ordinaire » du 22 septembre 2020 : ce soir c’est déjà l’heure du final

4.9 ( 8 )



« Un homme ordinaire » du 22 septembre 2020. Suite et fin de la mini-série de M6 inspirée de l’affaire Dupont de Ligonnès et portée par Arnaud Ducret et Émilie Dequenne. À voir sans faute ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6PLAY.



Ce soir les épisodes 3 et 4.

« Un homme ordinaire » du 22 septembre 2020

Épisode 3

Et si Christophe de Salin n’était pas coupable ?… Sa sœur a des arguments. Et l’enquête de police se heurte à certaines incohérences. Mais Anna-Rose bascule, fascinée. Les contradictions de Christophe, sa cruauté, ses problèmes de couple. Elle entre dans sa vie. Jusqu’aux dernières minutes avant les meurtres… Elle piste aussi sa fuite. Va-t-elle trouver Christophe de Salin ?



Épisode 4

Huit ans plus tard. Et tout redémarre. Un mystérieux internaute, un indice et une coïncidence troublante. Christophe de Salin pourrait être vivant. Que va faire Anna-Rose ?

Et juste après

Juste après, dès 22h50, Nathalie Renoux, entourée d’invités, reviendra en plateau sur l’affaire qui a librement inspiré la fiction : l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès.

Plus de neuf ans après les faits, ce fait divers hors norme n’en finit pas de passionner les Français. Xavier Dupont de Ligonnès, un père de famille a priori sans histoire, est suspecté d’avoir tué sa femme, Agnès, ainsi que ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes (Loire-Atlantique) avant de s’évaporer dans la nature. S’est-il donné la mort ? A-t-il refait sa vie sous une autre identité, à l’autre bout du monde ou peut-être même en France ?

Chaque rebondissement de l’affaire tient en haleine tout un pays et fait renaître l’espoir de retrouver la trace du suspect. En octobre dernier, la police écossaise pense avoir identifié l’homme. Il est interpelé à l’aéroport de Glasgow. Fausse route, il s’agit en fait d’un retraité français de 66 ans vivant en banlieue parisienne, Guy Joao…

Où en est l’enquête aujourd’hui ? De nouveaux éléments permettent-ils d’accréditer une thèse plutôt qu’une autre ? Dernièrement, l’engouement pour ce fait divers a dépassé les frontières françaises, la mondialisation de l’affaire pourrait-elle permettre de résoudre l’une des enquêtes les plus mystérieuses de ces dernières décennies ?

« Un homme ordinaire » avec Arnaud Ducret et Émilie Dequenne c’est ce soir dès 21h05 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.

