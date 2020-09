« Blade Runner 2049 » : ce soir sur France 2 (inédit)

4.4 ( 9 )

« Blade Runner 2049 » est la suite du cultissime « Blade Runner » de Ridley Scott. Cette fois c’est Denis Villeneuve qui est aux commandes. Dans les rôles principaux : Ryan Gosling (l’officier K), Harrison Ford (Rick Deckard), Ana de Armas (Joi), Sylvia Hoeks (Luv) ou bien encore Robin Wright (le lieutenant Joshi). Egalement au casting Jared Leto.



Annonces



Annonces



Annonces





Diffusion pour la première fois ce soir en clair sur France 2 dès 21h05 ou sur France.Tv fonction direct (depuis tous les appareils connectés)

« Blade Runner 2049 » : histoire, résumé, synopsis

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies…

Le saviez-vous ?

– Plutôt bien accueilli par la critique, enfin à quelques exceptions près tout de même, le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous. 259 millions de dollars de recettes à travers le monde et 1 227 481 entrées dans les salles françaises.



Annonces





– Toujours aussi déjanté, Jared Leto n’a pas hésité à se rendre temporairement aveugle pour mieux incarner son personnage, Niander Wallace.

« Blade Runner 2049 » : la bande-annonce officielle

Comme toujours on termine avec les images…

Bonne soirée télé avec « Blade Runner 2049 » ce soir sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés