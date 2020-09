4.9 ( 9 )



« Capital » du 20 septembre 2020 – Ce soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Et ce soir il a pour thèmé « Maison avec jardin : quel est le prix du rêve pour quitter les grandes villes ? »



Pour ne pas rater une miette de l’émission, rendez-vous sans faute sur M6 dès 21h05 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



« Capital » du 20 septembre 2020 : sommaire et reportages de l’émission de ce soir

80% des Français rêvent de devenir propriétaires. Mais après la période de confinement, ils revoient leurs priorités en matière d’habitat. Désormais, un Français sur trois souhaite une maison avec jardin. C’est la revanche du modèle banlieusard mais aussi celle des villes moyennes. Elles font tout pour attirer ces néo-ruraux ! Le télétravail a permis à des millions de Français de goûter aux joies du travail délocalisé à la campagne, quand on veut et comme on veut, pourvu que le résultat soit là. Alors quel est le prix du rêve pour quitter ces grandes villes étouffantes, trop chères, trop peuplées où la promiscuité virale menace chacun d’entre nous ? Où peut-on faire les meilleures affaires si l’on veut devenir propriétaire de sa maison avec jardin ? Quelles sont les petites villes où il fait bon vivre ?

J’achète ma maison avec jardin : enquête sur les meilleurs bons plans

Avouez, si vous avez vécu le confinement coincé dans un appartement en ville, l’idée vous a traversé l’esprit : la prochaine fois, ce sera dans une maison avec jardin ! Une chose est sûre : 40% des Français vivent dans des habitations sans jardin privatif… Et depuis cette épreuve, partout en France, c’est la ruée vers les logements qui disposent d’un espace extérieur. Mais quel marché immobilier attend ceux qui veulent passer du rêve à la réalité ? Avec le budget d’un 2-3 pièces en ville, que peut-on espérer décrocher en périphérie ? Éloignement, nombre de m², travaux, quels compromis vont le plus faire baisser les coûts ? Et quand le budget est trop serré, quelles solutions existent pour trouver malgré tout son toit avec un coin de verdure ? Entre bonnes affaires à dénicher et pièges à éviter, nous avons enquêté aux quatre coins de la France.



J’habite à 50 km de mon lieu de travail : le jeu en vaut-il la chandelle ?

Habiter de plus en plus loin de son lieu de travail pour privilégier l’espace et la qualité de vie, c’est une tendance qui existe déjà depuis de nombreuses années. Mais le télétravail, découvert par les Français durant le confinement, pourrait bien persuader des milliers d’entre nous, même les plus accros à la ville, de faire le grand saut. Plus de mètres carrés pour moins cher, c’est séduisant mais pour quel coût de transport ? Comment concilier carrière et vie de famille lorsque les deux ne sont pas au même endroit ? Quels avantages pour le salarié ? Et pour son patron ?

La revanche des villes moyennes : comment vous attirent-elles ?

Elles s’appellent Arpajon, Chambéry, Issoudun ou Morlaix. À première vue, leur nom ou leur localisation géographique ne font pas rêver. Ce sont 220 villes moyennes dont les centres-villes se désertifient. Mais, boostées par un plan de relance du gouvernement bien avant la Covid-19, certaines sont en train de renaître. Moins stressantes, plus humaines, ces villes moyennes misent sur le nouveau désir de vivre autrement ressenti par de nombreux Français après la pandémie. Elles ont embauché des « managers de centre-ville » pour repenser leurs commerces, leurs habitats et attirer des entreprises, des grandes marques et avec elles de nouveaux habitants. D’autres organisent des week-ends découvertes gratuits pour les habitants de grandes villes, avec des séances de job dating. Alors que les experts prédisent l’arrivée de nouveaux virus dans les années qui viennent, quelles seront les villes où il fera bon vivre demain ?

Un Français sur trois souhaite une maison avec jardin. 🏡

Où peut-on faire les meilleures affaires si l'on veut devenir propriétaire de sa maison avec jardin ? "Maison avec jardin : quel est le prix du rêve pour vivre mieux ?"

« Capital » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

