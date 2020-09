4.9 ( 7 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 20 septembre 2020. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend cette semaine.



« Sept à huit » du dimanche 20 septembre 2020

Dans « 7à 8 Life ». Pour lutter contre la malbouffe, des centaines d’applications ont vu le jour ces dernières années. Comment fonctionnent-elles ? Sont-elles vraiment fiables ?

Et dans « 7 à 8 », ces criminels sexuels bénéficient de conditions de détention très souples. Document troublant en Dordogne au coeur d’une prison unique en France.

Le Château de Chantilly : écrin des Princes de Condé, royaume équestre et joyaux du patrimoine. Comment le domaine fait face à la crise ?



D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life ». Alors rendez-vous ce dimanche 20 septembre 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

