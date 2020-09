« Chiots & chatons : 3 mois pour devenir grands » : une série documentaire inédite sur C8

4.9 ( 8 )



Annonces





« Chiots & chatons : 3 mois pour devenir grands » est le titre de la nouvelle série documentaire que vous propose de découvrir C8 chaque dimanche soir à compter du dimanche 20 septembre 2020 à 18h15.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Chiots & chatons : 3 mois pour devenir grands » en quelques mots

Dans cette série documentaire inédite, nous suivons avec émerveillement les premiers pas de chiots et de chatons de races différentes, élevés par de véritables passionnés aux quatre coins de la France. Sabine est une référence du Beagle. Avant de trouver une famille qui correspondra le plus à ses bébés chiots, elle va leur apprendre à canaliser leur énergie débordante. Faustine élève ses chiots Akita Inu, une race d’origine japonaise, c’est en famille avec son mari et ses trois filles qu’elle en fait de parfaits compagnons. Au cœur des montagnes, Angélique, s’est entourée de Patous, dont la vocation est de protéger son troupeau de moutons. L’un de ses chiots va devoir vaincre sa timidité, pour devenir à son tour un chien de travail accompli.

Une immersion au cœur d’histoires émouvantes rythmées par la passion des animaux. Rendez-vous dès le dimanche 20 septembre 2020 sur C8 et sur Mycannal.

Les animaux à l’honneur le dimanche sur C8

Le dimanche, C8 se passionne pour les animaux. Le matin, « Les Animaux de la 8 » présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron, revient avec des aventures inédites. A 13h40, « Animaux à sauver, chaque vie compte », une nouvelle série documentaire inédite racontera les histoires d’hommes et de femmes qui ont choisi de venir en aide et de protéger les animaux. Et à 15h30, nos plus beaux magazines animaliers : « La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir », « Vétos de campagne » ou encore « 100 jours avec les animaux »



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés