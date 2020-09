Demain nous appartient en avance : Nina va bien (résumé + vidéo épisode 747 DNA du 7 septembre 2020)

4.4 ( 14 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 747 du lundi 7 septembre 2020 – Le cauchemar est terminé pour Lou et Karim ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors que Nina a été retrouvée saine et sauve, ce soir le médecin leur explique qu’elle n’a pas été maltraitée et que tout va bien.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 747

Karim et ses collègues viennent enfin de mettre la main sur son ravisseur et ainsi de retrouver sa fille Nina en vie. La petite fille doit cependant passer une batterie d’examens pour savoir s’il elle a subit différentes violences. William vient à la rencontre de Lou et Karim pour les informer des résultats.

De son côté, Martin réprimande Sara pour son comportement des dernières semaines. La jeune femme est prise de panique lorsqu’il la somme de lui donner le nom du contact qui l’a aidée. Manon tente de remonter le moral de Sofia qui s’en prend à Arthur. Et Georges pose un ultimatum à Rémy…



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 747 du 7 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

