Un si grand soleil : la série déprogrammée ce jeudi 24 septembre

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Mauvaise nouvelle pour les fans de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » puisque la chaîne ne diffusera exceptionnellement pas d’épisode ce jeudi 24 septembre 2020. En effet, France 2 va laisser la parole au Premier Ministre en lieu et place de « Un si grand soleil ».



En effet, dès 20h45, France 2 diffusera « Vous avez la parole ».



Le Premier ministre Jean Castex, va répondre aux questions que les Français se posent au sujet de la situation sanitaire et un plan de relance qui devra atténuer les effets du confinement sur l’économie du pays. L’objectif de l’émission est de favoriser le débat, en donnant la parole aux responsables politiques, mais aussi aux citoyens.

Retrouvez donc le prochain épisode inédit de « Un si grand soleil » le vendredi 25 septembre à 20h45 sur France 2. Et d’ici là, on vous propose déjà un extrait vidéo de cet épisode avec une discussion entre Myriam et Manu.



Myriam a l'air de vraiment s'attacher à Manu 😶 Va-t-il se montrer honnête avec elle ? #UnSiGrandSoleil pic.twitter.com/qeBGAyjv9N — Un si grand soleil (@UnSiGrandSoleil) September 24, 2020

