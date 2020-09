Demain nous appartient spoiler : 2 nouveaux, un acteur des « Bracelets rouges » débarque (VIDEO)

3.7 ( 3 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Deux nouveaux personnages vont arriver à Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Enzo et Anaïs arrivent et l’un des deux acteurs ne vous ait pas inconnu !



Annonces



Annonces

Et pour cause, dans la peau d’Enzo, vous allez retrouver Azize Diabaté, bien connu pour son rôle de Mehdi dans la série « Les bracelets rouges » et pour avoir participé à la dernière saison de « Danse avec les stars ».



Annonces



Annonces



Annonces





Enzo et Anaïs, élèves au sein du prestigieux institut culinaire Auguste Armand, arrivent à Sète. Sous la responsabilité de Tristan, ils vont effectuer leur stage de deuxième année au restaurant de la plage. En apprenant qu’ils sont en couple, le chef ne cache pas sa surprise. Cependant, Enzo et Anaïs lui promettent de rester professionnels en cuisine. L’inquiétude de Tristan est-elle vraiment légitime ?

Demain nous appartient spoiler 2 nouveaux personnages débarquent



Annonces





▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés