Un si grand soleil : Louise arrêtée, Xavier cache un secret, ce qui vous attend jeudi 24 septembre (épisode n°489 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 489 du jeudi 24 septembre, Louise va enfin être arrêtée par la police !



En effet, Lucille va prévenir Alex que c’est Louise qui a menacé Jordan et il va alors faire des vérifications…



Le CHU ce Béziers confirme tout ce que Lucille a raconté à Alex. Manu est content car ça va innocenter Akim, il monte une opération pour coincer Louise. Et alors qu’elle se rend chez Jordan, elle est arrêtée par la police.

De son côté, Xavier vient chez les Bastide. Il offre un livre à Arthur et des fleurs à Alice. Il semble clairement cacher quelque chose et lui annonce qu’il repart à Nîmes. Plus tard, Alice annonce la nouvelle à Julien, qui ne comprend pas, d’autant qu’il a annulé tout leurs rendez-vous…



En réalité, Xavier retrouve la femme qui donne les ordres à Louise et c’est… sa mère !

De son côté, Manu se confie à Claire au sujet d’Elsa. Il dit être incapable de construire quelque chose avec Myriam alors qu’il ne pense plus qu’à cette ex qu’il a recroisé… Claire lui conseille d’aller de l’avant. Et alors que Myriam confie à Manu être entrain de tomber amoureuse de lui, Manu essaie de la rassurer et lui dit que tout va bien.

Rendez-vous jeudi 24 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

