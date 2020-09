Demain nous appartient spoiler : Alex trompe Chloé ! (VIDEO)

4.9 ( 7 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alex part complètement en vrilles ces derniers temps dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et alors qu’il a récemment embrassé Flore, dans quelques jours ils vont passer une étape supplémentaire et atteindre un point de non retour !



En effet, Alex va tromper Chloé dans les bras de Flore…



Alex traverse une mauvaise passe depuis qu’il a manqué la naissance de Céleste et que son passé à brutalement resurgi dans sa vie. Se sentant incompris, il s’est réfugié dans l’alcool. C’est uniquement envers la personne de Flore qu’il a pu trouver une oreille attentive, et même un peu plus. Après avoir échangé un baiser fougueux, Alex et Flore s’apprêtent à commettre l’irréparable, le tout dans le dos de Chloé…

Demain nous appartient spoiler Alex et Flore couchent ensemble



