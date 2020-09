Demain nous appartient spoilers : Alex dans la tourmente, Lou effondrée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 7 au 11 septembre)

4.5 ( 11 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 7 au 11 septembre 2020 – Le week-end débute et comme toujours, Stars-Actu.fr propose aux fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Annonces



Annonces

Et alors que Nina a été retrouvée, Lou va quand même être effondrée…



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, même si elle a retrouvé sa fille, Lou ne peut pas s’empêcher de culpabiliser vis à vis de Chemsa, qui est morte. Karim est lui aussi dévasté.

Quant à Alex, ses parents sont de retour et il ne va pas bien. Il frôle l’accident de voiture avec Chloé et Céleste, son comportement inquiète ses proches…



Annonces





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 7 au 11 septembre 2020

Lundi 7 septembre (épisode 747) : Martin réprimande Sara pour son comportement des dernières semaines. La jeune femme est prise de panique lorsqu’il la somme de lui donner le nom du contact qui l’a aidée. Manon tente de remonter le moral de Sofia qui s’en prend à Arthur. De son côté, Georges pose un ultimatum à Rémy.

Mardi 8 septembre (épisode 748) : Un nouvel accident dévaste Karim. Sara cherche désespérément à conserver l’anonymat de son contact. Alex développe des habitudes préoccupantes. Sofia finit par avouer à Aurore tout ce qu’elle endure.

Mercredi 9 septembre (épisode 749) : Martin commence à mettre en doute la fiabilité de Sara. Lou s’enfonce dans les méandres de sa culpabilité. Alex ne parvient pas à se sentir à la hauteur de ses nouvelles responsabilités de père. Soraya essaie tant bien que mal de remettre de l’ordre dans sa vie.

Jeudi 10 septembre (épisode 750) : Alex est bouleversé par une terrible nouvelle qui s’abat sur lui alors que Marianne s’inquiète de son comportement. Karim essaie d’aider Lou à reprendre une vie normale. A la salle, de petites rivalités éclatent entre les nouveaux coachs.

Vendredi 11 septembre (épisode 751) : Des tensions grandissent au foyer Delcourt : Alex réagit bizarrement et Judith est convoquée au commissariat ! Chez les Brunet, Victor et Karim s’étonnent et s’inquiètent du comportement de Lou qui empire. Clémentine et Sacha commencent à se tourner autour, mais leur idylle est loin d’être assurée.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 31 août au 4 septembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés