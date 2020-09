Demain nous appartient spoilers : de nouveaux arrivants, Alex en prison, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 14 au 18 septembre)

4.7 ( 16 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 septembre 2020 – Le week-end débute et comme toujours, Stars-Actu.fr propose aux fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Et alors que l’enquête sur la mort de Jacques se poursuit, Alex est le suspect numéro 1 et va aller tout droit en prison !



Catherine va finalement être retrouvée à Sète et elle va demander l’aide de Judith, prête à mentir pour aider celle qu’elle considère comme sa grand-mère.

Lou et Karim vont dire au revoir à Chemsa lors de ses funérailles tandis qu’au lycée, on cherche une solution pour aider Sofia. Et il y a deux arrivées au lycée : une nouvelle CPE que Sandrine connait bien et une nouvelle prof d’anglais !



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 14 au 18 septembre 2020

Lundi 14 septembre (épisode 752) : Alex est pétri d’inquiétudes quant à sa mère, tandis que la police commence de nouveau à s’intéresser à lui. Sous le coup de la panique, il prend de mauvaises décisions. Sandrine a la désagréable surprise de découvrir qui est la nouvelle CPE du lycée. Lou s’inquiète pour Nina, dont la température commence à monter.

Mardi 15 septembre (épisode 753) : Alors qu’Alex subit les aléas de l’enquête policière, il trouve une source de réconfort inattendue. Néanmoins, son état se dégrade… La nouvelle CPE a décidément du mal à trouver sa place au lycée Paul Valéry. Lou, Sara et Karim font leurs adieux à leur amie.

Mercredi 16 septembre (épisode 754) : Chloé ne parvient plus à faire confiance à Alex après l’incident de la veille. Elle ne voit pas que Souleymane s’inquiète de plus en plus pour Judith, dont le comportement est très préoccupant. Clémentine se méprend sur les relations et l’entourage de Sacha. Leur amitié se dégrade. Charlie commence à comprendre l’enfer que traverse Sofia et, étonnamment, elle essaie de lui remonter le moral.

Jeudi 17 septembre (épisode 755) : Judith s’inquiète beaucoup pour sa grand-mère alors que ses relations avec son père se tendent. Alex fuit ses problèmes et emprunte une voie risquée. Noor a une idée surprenante pour soutenir Sofia. Si Sandrine n’est pas sûre de l’approuver, Antoine se laisse convaincre. Clémentine est déterminée à aider Solenne, la fille de Sacha, à passer outre son enthousiasme.

Vendredi 18 septembre (épisode 756) : Judith essaie de duper tout le monde pour aider un membre de sa famille en difficulté. Chloé se montre très compréhensive envers Alex, sans savoir qu’il ne lui dit pas tout. Alma, la nouvelle professeure d’anglais au lycée, fait beaucoup parler d’elle. Sacha reste suspicieux quant aux raisons qui poussent Clémentine à changer d’attitude à son égard.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 7 au 11 septembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

