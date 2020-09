Demain nous appartient spoilers : Samuel démarre une nouvelle histoire, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 21 au 25 septembre)

4 ( 4 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 21 au 25 septembre 2020 – Le week-end débute et comme toujours, Stars-Actu.fr propose aux fans du feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » les plus curieux d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Et alors que Samuel est seul depuis maintenant plusieurs mois, il va démarrer une nouvelle histoire avec la nouvelle prof d’anglais du lycée !



De son côté, Judith va de plus en plus mal alors qu’Alex décide de jouer franc jeu avec la police. La famille Delcourt est dans la tourmente et Alex se console dans les bras de Flore, qui tombe amoureuse de lui…

Quant à Sofia, elle doit affronter son retour au lycée et toute sa famille est bien décidée à la soutenir.



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 21 au 25 septembre 2020

Lundi 21 septembre (épisode 757) : Judith se rend compte qu’elle est surveillée et demande de l’aide à Souleymane : la situation devient urgente ! Luke doit affronter les foudres du lycée pour un crime qu’il nie avoir commis. Ben présente des excuses à une personne du lycée pour une toute autre raison.

Mardi 22 septembre (épisode 758) : Alex se fâche contre Judith à cause de tous les secrets qu’elle lui a cachés. Il décide de jouer franc jeu avec la police en leur apportant une nouvelle piste. Tous les Daunier s’allient pour aider Sofia à surmonter une nouvelle épreuve : son retour au lycée. Solenne ne supporte plus l’attitude de son frère. Elle décide de se lancer dans un nouveau projet qui effraie un peu son père.

Mercredi 23 septembre (épisode 759) : La haine que voue Alex à ses parents refait surface dans un moment critique. Pendant ce temps, Martin et Georges partent à la recherche d’un inconnu qui pourrait leur apporter beaucoup. Samuel s’autorise une nouvelle aventure amoureuse. Au lycée, les élèves ont désigné la nouvelle victime de leurs railleries.

Jeudi 24 septembre (épisode 760) : Alors que l’un des proches des Delcourt est mis en terre, les démons d’Alex refont surface. Il se console dans des bras familiers. Au lycée, la nouvelle CPE dérape après une nouvelle provocation de Jules. La virilité de Samuel est mise à l’épreuve par les réticences de sa nouvelle idylle.

Vendredi 25 septembre (épisode 761) : Alex est pris dans un tourbillon de décisions et de sentiments contradictoires. Perdu, il ne se rend pas compte que Judith va de plus en plus mal. Sandrine prend une décision quant à l’avenir du lycée, qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Alma, la nouvelle professeure d’anglais, fait un lapsus en rendant une copie, dévoilant une partie de sa vie privée à ses élèves.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 14 au 18 septembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

