EXCLU Plus belle la vie : Roland dit la vérité sur Sophie, César en danger de mort (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 9 octobre C’est une révélation pour le moins choquante qui vous attend prochainement dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et comme week-end, Stars Actu vous en dit plus sur ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Roland va finalement réunir sa famille pour dire toute la vérité sur Sophie !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Et contrairement à ce qu’on pouvait penser, non, Sophie n’est pas la fille cachée de Roland ! Mais Roland a été en couple avec Sophie et il est le père de ses enfants !!



Une révélation qui va profondément choquer Thomas et toute la famille de Roland. Personne ne comprend comment il a pu cacher ça pendant toutes ces années et abandonner sa famille… Sur conseil de Blanche, Thomas va alors se décider à appeler son frère, François…

Quant à Roland, il ne va pas apprécier que Sophie se remette en couple avec Matthieu et ça va tourner au clash. Roland ne va pas hésiter à lui dire que c’est lui le vrai père…

Quant à César, il va être en danger de mort après avoir voulu sauver Barbara. Les Horn vont vouloir l’éliminer sur leur bateau ! Mais au moment où ils s’apprêtent à lui tirer dessus, César saute à l’eau ! Après l’arrestation des Horn, les recherches s’arrêtent et tout le monde pense César mort. Sauf Barbara, qui est amoureuse et refuse d’abandonner. Elle finit par le retrouver et ils démarrent une jolie histoire.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 21 septembre sur France 3

Riva et Thomas rentrent de vacances et ont la mauvaise surprise de voir que les serrures ont été changées. Thomas est remontée et Roland essaie de calmer le jeu en expliquant que Sophie a subi les coups de son mari et demande de la compréhension. Roland insiste pour que Thomas leur laisse l’appartement le temps de trouver une solution. De leur côté, Noé et Kilian deviennent très bons copains et Lola commence à se sentir exclue…

César propose son aide à Barbara, mais elle doute de sa sincérité. Pour prouver sa bonne foi, César fouille dans la chambre d’Helena et trouve la clef qui ouvre le coffre. Il s’empare des documents et veut les étudier avant de les remettre à Revel. Il demande à Barbara de lui faire confiance…

Mouss n’est pas trop en forme à l’entrainement et Christophe essaie de le motiver. Le jeune homme n’a que Mila en tête…

