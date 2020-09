« Envoyé Spécial » du 3 septembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir (VIDEO)

5 ( 1 )



« Envoyé Spécial » au programme TV du 3 septembre 2020 – Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Au programme ce soir : un été pour tout changer !



« Envoyé Spécial » du 3 septembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Un été pour changer de vie

Ils y pensaient depuis longtemps. Mais cette fois-ci, ils se lancent : fini la ville, la promiscuité, les embouteillages… Ils déménagent pour la Provence ou le Cantal. Leur motivation ? Un meilleur niveau de vie, moins de stress, plus de nature. Une nouvelle aventure pleine de promesses… mais pas si faciles à concrétiser.

En plein été, Séverine, Christophe, Clémence ou Guillaume doivent trouver du travail, un logement, s’occuper des transports… Beaucoup d’obstacles et pas beaucoup de temps pour les vacances !



✔️ Petits patrons, grandes angoisses

Cet été risque d’être meurtrier pour les petites entreprises : factures en souffrance, activité en berne, dettes. Les organisations professionnelles craignent une vague de faillites.

« Envoyé spécial » a suivi à Marseille l’association 60 000 Rebonds ; elle vient en aide à des petits patrons qui ont parfois sacrifié leurs économies et leur vie de famille pour monter leur activité. Aujourd’hui, ces chefs d’entreprise cherchent à survivre et se relancer. Mais comment rebondir ?

✔️ Des vacances inattendues

Les vacances d’été sont l’occasion de passer plus de temps au grand air avec ses proches et ses amis et de redécouvrir la France. C’est en tout cas le choix de Camille, Laurent et leurs quatre enfants. Originaires de Perpignan, ils vont retrouver, à dos d’ânes, les joies de la montagne près de chez eux.

Morgane, avec d’autres participants, va pour la première fois passer une semaine en forêt avec le strict minimum. Céline et Frédéric, eux, ont choisi les rivières de l’Allier. Pour tous, c’est l’été de la sobriété, de la nature et d’une remise en question de beaucoup de leurs certitudes…

✔️ Le calvaire des animaux

La question du bien-être animal préoccupe de plus en plus de Français. Des députés s’en emparent, et un référendum d’initiative partagée a réuni plus de 500 000 signatures. Des ONG ne cessent de dénoncer les conditions d’élevage ou d’abattage des animaux, à grand renfort d’images chocs. Mais elles critiquent aussi leurs conditions de transport.

Nous avons enquêté, et ce que nous avons découvert est parfois loin, très loin des lois européennes pourtant assez strictes dans ce domaine…

Envoyé spécial extrait vidéo du 3 septembre

vous pouvez commenter l'émission sur la page Facebook officielle de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

