Plus belle la vie en avance : Emma est de retour (vidéo PBLV épisode n°4104)

C’est un personnage principal qui fait son grand retour au Mistral jeudi prochain dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». Et il s’agit… d’Emma !



La femme de Baptiste est enfin de retour et chez GTS, on peut dire que César n’est pas des plus agréables pour l’accueillir…



Comme souvent, César se montre désagréable alors qu’Emma lui parle du logo de la Marina. César lui répond que c’était reposant quand elle n’était pas là et Emma l’interroge sur sa mauvaise humeur…

César lui explique que c’est le recrutement de Barbara à la cantine qui lui pose problème. Emma ne comprend pas mais César affirme qu’elle est ingérable et qu’elle se mêle de tout. Il lui parle même de sa relation avec Chris…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4104 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4104 du 10 septembre 2020

