Koh-Lanta les 4 Terres : qui sont les éliminés de l’épisode 4 ? (résumé + replay 18 septembre)

4.8 ( 12 )



Annonces





Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 4 du vendredi 18 septembre 2020 – C’est parti pour le quatrième épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. Après l’élimination de Diane chez les oranges vendredi dernier, les quatre tribus sont toujours plus motivées que jamais.



Annonces



Annonces

Les oranges sont toujours choquées du revirement du conseil, où Estelle a surpris tout le monde ne sortant son collier d’immunité.



Annonces



Annonces



Annonces





Le jeu de confort est annoncé et Denis Brogniart informe les aventuriers de l’abandon de Samuel (tribu Nord, violets) sur décision médicale. C’est donc la dernière éliminée qui revient, Diane. Elle intègre la tribu violette !

Place à une épreuve mythique de Koh-Lanta : les bambous. Les verts sont impressionnants, tout comme Estelle chez les oranges, qui veut montrer qu’elle mérite sa place. Elle tient très longtemps mais finit par lâcher. Les verts, tribu de l’Est, remportent la victoire. Ils choisissent entre les deux récompenses : aller à la rencontre d’habitants ‘un village des Fidjis et partir à la pêche, ou manger des brochettes de boeuf avec des frites. Ils choisissent sans hésitation la pêche avec les locaux.



Annonces





Les oranges rentrent ravis de pouvoir déguster les brochettes et les frites grâce à Estelle tandis que les verts partent profiter de leur récompense. Les bleus, qui finissent derniers du jeu de confort, partent à l’exil.

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’un parcours à obstacles et Denis fait une annonce choc : seule la victoire est belle ! Si l’équipe victorieuse aura le totem synonyme d’immunité, les trois autres iront au conseil et devront éliminer l’un des leurs ! Et l’équipe qui arrivera dernière aura un désavantage.

Les verts remportent une nouvelle fois l’immunité, de peu devant les oranges. Ils sont suivis des bleus et les violets sont derniers. Leur désavantage, c’est que leur conseil a lieu tout de suite ! Place au vote donc et sans surprise, les violets éliminent la dernière arrivée, Diane.

Chez les bleus, Aubin trouve un collier d’immunité.

Place au double conseil, avec les tribus Est et Sud. Ils vont voter tribu par tribu, chacun leur tour. L’Ouest vote en premier : les aventuriers décident d’éliminer Estelle ! L’Est enchaine et juste après les votes, Aubin sort son collier d’immunité ! Il n’y avait que son propre vote pour décider et c’est donc Mathieu qui est éliminé à la surprise générale.

Si vous avez manqué l’épisode 4 du 18 septembre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 25 septembre pour suivre l’épisode 5 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés