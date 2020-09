« La stagiaire » du 8 septembre 2020 : deux épisodes inédits de la saison 5 ce soir sur France 3

4.6 ( 18 )



« La stagiaire » du 8 septembre 2020. Leader des audiences chaque mardi, ça s’annonce un brin plus compliqué ce soir pour la série de France 3 « La stagiaire » car TF1 diffusera un match très attendu par les supporters de l’équipe de France de football entre la France et la Croatie, un match aux airs de revanche qui se jouera dans le cadre de la seconde journée de la Ligue des Nations.



Et si, tout comme la semaine dernière, 4 épisodes nous seront proposés ce soir, seuls deux inédits seront programmés « Le prix du succès » et « Passé trouble ».

« La stagiaire » du 8 septembre 2020 : votre épisode inédit

L’histoire de l’épisode « Le prix du succès »

Deux frères, encouragés depuis l’enfance par leur famille pour faire carrière dans le football, sont pensionnaires d’un centre de formation près de Marseille. L’un des deux, joueur très prometteur, est retrouvé mort dans l’établissement. Arrogant, le jeune garçon avait attiré les jalousies et les animosités autour de lui. L’enquête des juges plonge au sein du microcosme du centre de formation de football là où les adolescents sont loins de leurs parents et soumis à la pression continue de la compétition…



✌ Votre stagiaire préférée est toujours aussi surprenante ! Retrouvez @Bernier_Michele et Antoine Hamel, demain à 21.05 ! Les épisodes précédents en replay sur https://t.co/yQP3EQYsOu ▶ https://t.co/0sGy4ZetAY pic.twitter.com/9btdJNFb8l — France 3 (@France3tv) September 7, 2020

L’histoire de l’épisode « Passé trouble »

Un squelette vient d’être retrouvé dans les bois. Les juges découvrent rapidement qu’il s’agit du corps d’une jeune Chilienne disparue depuis quinze ans. Elle vivait avec un homme de la région et ils avaient un petit garçon, Thomas. Thomas a désormais 19 ans et il ne s’est jamais remis de la disparition de sa mère. La découverte de son corps provoque un terrible choc. Il est persuadé de se souvenir soudainement que c’est son père qui a tué sa mère…

Allez-vous accompagner la plus douée de nos stagiaires ? Retrouvez Michèle Bernier et Antoine Hamel ce soir sur France 3 et France.TV pour deux épisodes inédits de la saison 5 de « La stagiaire ».

