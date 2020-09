Clem saison 10 : vos 2 épisodes inédits du 21 septembre (vidéo spoilers)

4.5 ( 8 )



Clem saison 10 au programme TV de ce lundi 21 septembre 2020 – Après un retour en demi-teinte lundi dernier Clem, est de retour en ce soir sur TF1 avec deux nouveaux épisodes inédits de la saison 10.



A suivre sur TF1 à partir de 21h05 ou en replay et streaming gratuit sur MYTF1. Les replay de vos deux épisodes sont aussi disponibles durant 7 jours via les services de rattrapage vidéo de certaines box télé.



Clem saison 10 : vos deux épisodes de ce soir

Ce soir, découvrez les épisodes « Je ne lâcherai pas » et « Ma bataille ».

Je ne lâcherai pas : La tribu se resserre autour du drame de l’empoisonnement d’Emma. Tout en menant l’enquête, Clem rêve d’une nouvelle vie avec Fred, pour elle et ses enfants. Mais Fred est rattrapé par ses mensonges… Valentin, lui, s’engage de plus en plus dans l’écologie auprès de Clara, s’éloignant d’Izia et de Joris.



Ma bataille : Si Val a bien grandi et vit sa toute première fois, Clem, elle, doit maintenant se battre seule et sur tous les fronts. Licenciée d’Ozra, quittée par Fred du jour au lendemain, elle reste combative et décide d’affronter les responsables de l’empoisonnement d’Emma grâce à une alliée inattendue.

Vidéo premières minutes

Pour les plus impatients, TF1 a mis en ligne la vidéo des premières minutes du premier épisode de la soirée « Je ne lâcherai pas »

La suite ? C’est sur TF1 que ça se passe à partir de 21h05 !

