« Le meilleur pâtissier » : nouvelle saison inédite dès le 30 septembre 2020 sur M6

5 ( 2 )



Annonces





« Le meilleur pâtissier » : nouvelle saison. Avis à tous les papillers ! L’incontournable programme familial, gourmand et croquant à souhait « Le meilleur pâtissier » revient pour une nouvelle saison inédite à compter du 30 septembre 2020.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au programme de cette nouvelle saison des défis toujours plus gourmands, des nouveautés et surtout beaucoup de bonne humeur. Et on en bien besoin en ce moment…

Rendez-vous chaque mercredi soir dès 21h05 sur M6 et 6play et ce à compter du 30 septembre 2020.



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés