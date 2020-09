« Infidèle » saison 2 : dès le 1er octobre sur TF1 avec Claire Keim

4.4 ( 8 )



« Infidèle » saison 2. Vous avez aimé la saison 1 ? Bonne nouvelle la saison 2 de « Infidèle » débarque chaque jeudi soir à 21h05 sur TF1 et MYTF1.



Rappel saison 1

« Infidèle » c’est l’histoire presque « banale » d’une femme de 40 ans à qui tout sourit. Médecin généraliste, elle est heureuse, a une famille unit et vit dans une belle maison. Bref, le bonheur quoi. Mais tout va soudainement basculer quant elle va trouver un long cheveu blond sur le foulard de son mari…

« Infidèle » saison 2 : à propos

Après une première saison où sa vie volait en éclats, le docteur Emma Sandrelli va tenter de se reconstruire auprès de son fils et de ses patients….



Le docteur Emma Sandrelli a repris le cours de sa vie, elle s’occupe de son fils Luigi et de ses patients. Mais comment se reconstruire quand son univers a volé en éclat ? Peut-on refaire confiance ? Retomber amoureuse, croire à nouveau au couple ? Emma va devoir se poser ces questions quand elle va tomber sous le charme de Gabriel, jeune ostéopathe de 25 ans qui va venir exercer dans son cabinet. Mais Gabriel est-il fiable, est-il vraiment le jeune homme attentif et tendre qu’il semble être ? En tout cas Luigi, lui, ne sent pas ce nouveau venu. Un Luigi qui lui aussi a bien changé en quelques mois, qui a appris à mentir et à jouer double jeu avec tout le monde… Quant à son père, Matteo, il est au bord du gouffre, sans argent et prisonnier d’un quotidien pas très gai avec Candice et leur bébé. Il s’escrime à essayer de sauver son couple mais Candice semble s’enfoncer dans une dépression post-partum et regretter de ne pas avoir vécu un peu plus sa jeunesse…

Début de la saison 2 : Emma fait la rencontre d’un jeune et beau garçon dans un bar, ils couchent ensemble comme une histoire sans lendemain… Mais c’est lui qui arrive le lendemain comme ostéopathe au cabinet. Elle est plus que troublée, d’autant qu’une vidéo de leurs ébats circule. Luigi, troublé par ce nouvel arrivant, se rapproche de son père. Pour Matteo, le bonheur de ces retrouvailles contraste avec le désenchantement de sa nouvelle vie de famille avec Candice et le bébé.

