Rentrée TV : Jean-Pierre Pernaut, personnalité TV la plus populaire sur le web devant Cyril Hanouna

Rentrée TV : Jean-Pierre Pernaut, personnalité TV la plus populaire sur le web. Le mois de septembre sonne généralement le glas des vacances d’été. C’est la rentrée et l’occasion de retrouver les programmes et animateurs préférés des Français. SEMrush, spécialiste mondial du Marketing Digital et du SEO, s’est intéressé à la popularité des animateurs TV sur le web.



L’an dernier, Cyril Hanouna, Karine Ferri et Jean-Marc Morandini étaient les 3 personnalités du Paysage Audiovisuel Français les plus recherchés sur le web. Quel est le podium en 2020 ? Hanouna est-il toujours le roi de la TV auprès des internautes Français ? Enfin, quels sont les sites web de replay et d’informations les plus visités ?



Méthodologie : pour chaque animateur, SEMrush comptabilise les recherches effectuées sur Google.fr lors de la précédente saison TV de septembre 2019 à juin 2020, avant d’établir une moyenne mensuelle. Pour les sites web des chaines d’informations, SEMrush comptabilise le trafic mensuel moyen de septembre 2019 à juin 2020.

Jean-Pierre Pernaut détrône Cyril Hanouna

Si l’année dernière SEMrush avait sacré Cyril Hanouna comme l’animateur de télévision le plus recherché sur le web, ce n’est plus le cas en 2020. L’auteur du putsch ? Jean-Pierre Pernaut ! Avec 207 682 recherches mensuelles en moyenne sur Google.fr entre septembre 2019 et juin 2020, le présentateur du 13H depuis 1988 devance « Baba » (204 818).

Entre ses coups de gueule concernant la gestion de la crise du Covid et ses interventions dans le « 13H et vous » depuis sa résidence, la popularité de JPP auprès des internautes Français n’a jamais été aussi haute que durant la crise, entre février et juin 2020, avec un pic à 550 000 recherches au mois d’avril. Franc parler et proximité semblent être la recette du succès. Le podium est complété par Sophie Davant (196 455), l’animatrice d’Affaire Conclue qui enregistre des audiences records en 2020.



Globalement, les animateurs de divertissement et présentateurs du JT sont les personnalités TV les plus populaires sur le web. Les têtes d’affiche de ces deux catégories enregistrent plus de 100 000 recherches mensuelles en moyenne de la part des internautes. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde, et ce malgré le carton de leurs programmes au quotidien. C’est le cas par exemple de Camille Combal (90 473) qui a occupé le terrain sur TF1 avec Mask Singer, Qui veut gagner des millions et Danse avec les stars ou encore Olivier Minne (82 636), Yann Barthes (59 464) et Stéphane Plaza (25 145).

Top 50 des animateurs selon SEMrush

Recherches mensuelles en moyenne sur Google.fr entre septembre 2019 et juin 2020) :

Jean-Pierre Pernaut – 207 682

Cyril Hanouna – 204 818

Sophie Davant – 196 455

Nagui – 188 182

Alessandra Sublet – 183 773

Michel Drucker – 165 273

Karine Ferri – 163 955

Anne-Sophie Lapix – 137 091

Laurence Boccolini – 133 018

Jean-Marc Morandini – 127 818

Jean-Luc Reichmann – 112 773

Arthur – 108 455

Cristina Cordula – 98 136

Claire Chazal – 97 136

Camille Combal – 90 473

Laurent Delahousse – 87 864

Apolline de Malherbe – 85 400

Faustine Bollaert – 84 864

Tatiana Silva – 84 373

Olivier Minne – 82 636

Jean-Pierre Foucault – 80 418

Michel Cymes – 75 936

Pascal Praud – 75 882

Evelyne Dheliat – 72 727

Alain Chabat – 63 691

Laurence Ferrari – 59 891

Yann Barthes – 59 464

Christine Kelly – 59 400

Karine Le Marchand – 59 127

Jean-Jacques Bourdin – 56 591

Laurent Ruquier – 55 600

Estelle Denis – 53 982

Léa Salamé – 52 945

Denis Brogniart – 48 973

Christophe Beaugrand – 37 509

Ophélie Meunier – 36 518

Nikos Aliagas – 36 036

Elise Lucet – 36 018

Eric Antoine – 34 355

Thierry Ardisson – 33 173

Anais Baydemir – 32 964

Julien Courbet – 32 318

Samuel Etienne – 32 264

Ruth Elkrief – 27 673

Jacques Legros – 26 800

Carole Gaessler – 26 436

Yves Calvi – 25 409

Stéphane Plaza – 25 145

Anne-Elisabeth Lemoine – 24 482

David Pujadas – 23 736

Le replay de TF1 le plus vu, l’info de BFM TV la plus lue

Concernant les chaines TV et notamment la page dédiée aux Replays, TF1 tire nettement son épingle du jeu avec 44 428 809 visites mensuelles en moyenne entre septembre 2019 et juin 2020, le double du site de France.tv (22 883 438) et plus du quadruple de 6play.fr (8 936 318).

Côté site web des chaines d’informations, c’est BFMTV.com avec 206 121 556 visites mensuelles en moyenne qui remporte la palme, devant francetvinfo.fr (127 164 449) et lci.fr (36 479 233). Le site web de Cnews ferme la marche avec 19 989 167 requêtes mensuelles en moyenne.

Crédit/source : service de presse SEMrush

