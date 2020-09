Plus belle la vie : ce soir, Baptiste s’inquiète (résumé + vidéo de l’épisode 4105 PBLV du 11 septembre 2020)

4.9 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4105 du vendredi 11 septembre 2020 – Baptiste s’inquiète pour sa famille ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il n’apprécie pas que Roland ait installé une famille dans l’appart de Thomas et Gabriel, qu’il n’arrive pas à joindre…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4105

A la grande surprise de Stan, Ariane vient lui donner un gros chèque pour tous les préjudices qu’il a subis. Des souvenirs remontent à la surface, Stan se souvient que Melmont le poussait à bout lors des consultations. Babeth et Patrick ont le plaisir d’apprendre qu’ils ont gagné un voyage pour deux. Les souvenirs de Stan l’ont tellement perturbé, qu’il se confie à Sabrina.

Lola et Kilian sont coincés sur le palier, Noé les accueille chez lui en attendant le retour de Sophie. Les deux garçons se lient très vite d’amitié, Lola reste dans son coin mais son regard ne quitte pas Noé. Baptiste sent bien que quelque chose ne va pas, et il ne comprend pas pourquoi cette famille a emménagé chez Thomas et Riva. Sentant la détresse de Sophie, Roland lui propose du travail en remplaçant Thomas au bar. Sophie accepte…



Le spectacle est un triomphe. Léo, admiratif, invite Claire à boire un verre. Samia savoure sa revanche face à Lougane et Barrault, son portable n’arrête pas de sonner pour la féliciter. Lila félicite ses élèves, grâce à leur énergie, le “Ruban Rose” va pouvoir aider plus de femmes à se sentir mieux.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4105 du 11 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

