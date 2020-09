Demain nous appartient en avance : Alex et Judith, le clash (résumé + vidéo épisode 751 DNA du 11 septembre 2020)

4.5 ( 14 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 751 du vendredi 11 septembre 2020 – Rien ne va plus chez les Delcourt cette semaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, ce soir, Alex va se disputer avec Judith au sujet de Jacques… Et ils sont encore convoqués au commissariat !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 751

Les premiers éléments de l’enquête des policiers sur la mort de Jacques, le père d’Alex, affirment qu’il a été assassiné. Alex serait-il impliqué dans ce meurtre ? C’est pour le moment Judith qui va à nouveau être entendue par la police.

Chez les Brunet, Victor et Karim s’étonnent et s’inquiètent du comportement de Lou qui empire… Quant à Clémentine et Sacha, ils commencent à se tourner autour, mais leur idylle est loin d’être assurée.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 751 du 11 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

