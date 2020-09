Zinedine Zidane invite le grand public à découvrir son école de football : ZIDANE FIVE CLUB

4.8 ( 11 )



Annonces





Zinedine Zidane invite le grand public à découvrir son école de football à visée solidaire conçue en partenariat avec Footlab et le groupe LE FIVE. Lancé le 19 août dernier, le ZIDANE FIVE CLUB est ce qui se fait de mieux en matière d’école de foot.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Fruit de la collaboration entre trois acteurs incontournables du monde du football : le Groupe LE FIVE pour les infrastructures, Patrick La Spina (Foot Lab) pour le programme pédagogique et l’investissement régulier de Zinedine Zidane.

Pour tous ceux qui veulent découvrir cette école de foot hors normes, rendez-vous dès vendredi 11 septembre sur le compte instagram de Zinedine Zidane. A cette occasion, la légende du football mondial livre dans une vidéo inédite la genèse du ZFC et confie ses ambitions pour ce projet éducatif, en ligne avec son approche du football.

Zinedine Zidane veut transmettre ce qu’il a appris

A travers le ZFC, Zinedine Zidane s’implique dans un projet à forte valeur ajoutée sociale et pédagogique. Inspiré par son vécu, il a participé à l’élaboration du programme d’enseignement de cette école d’exception à travers laquelle il souhaite transmettre ce qu’il a appris.



Annonces





Cette vidéo donne également la parole à l’ensemble des acteurs de ce projet, tous unis autour d’un même objectif : offrir aux enfants de tous horizons la meilleure école de football !

Le ZFC s’adresse aux 5 à 18 ans qui veulent découvrir le football en s’amusant, ainsi qu’à ceux qui veulent se perfectionner.

Orienté vers le plaisir, le mouvement, les valeurs de respect et de dépassement de soi, le ZFC ambitionne de favoriser l’épanouissement et la progression, sans enjeu de performance.

Des cours à l’année (34 séances de 1h30 et 2 séances de portes ouvertes en septembre) et des stages de vacances seront dispensés au sein des infrastructures du groupe LE FIVE et des centres Z5.

 Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour un démarrage des activités le 3 Octobre 2020.

Le ZIDANE FIVE CLUB en chiffres

⚽️ Le ZFC s’installe dans 11 complexes répartis sur le territoire français dès 2020 et comptera plus de 1000 enfants.

⚽️ ZFC a des ambitions de croissance rapide avec 60 clubs prévus dans toute la France à horizon 2024 et plus de 6000 enfants.

Crédit/source : service de presse Groupe LE FIVE/ZIDANE FIVE CLUB

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés