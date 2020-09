Plus belle la vie : ce soir, Héléna sait pour César et Barbara (résumé + vidéo de l’épisode 4118 PBLV du 30 septembre 2020)

5 ( 2 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4118 du mercredi 30 septembre 2020 – Héléna a découvert la vérité sur César et Barbara ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle a compris que c’est eux qui ont rendu visite à Manon Paradou et elle n’hésite pas à le dire à César…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4118

Roland est en pleine tourmente. Sophie commence à changer toute la décoration chez Thomas. Kilian trouve ça louche et comprend que le déménagement dans cet appartement n’est plus provisoire. Roland essaie de convaincre Riva de déménager, mais c’est peine perdue, Thomas veut récupérer son appartement, auquel il est très attaché. Lola est désespérée et pense avoir tout gâché avec Noé, elle reçoit un appel de Mathieu et décroche…

Helena est sur les nerfs, et est au courant pour la visite chez Manon Paradou. César va tout lui expliquer. Barbara a peur qu’il joue double jeu mais César dit avoir menti à Héléna. De son côté, Chris arrive à mettre le doute à Barbara. Quand cette dernière se rend à son rendez-vous avec Revel, elle manque de se faire renverser par une voiture…



Annonces





Mila est de plus en plus troublée par Mouss qui l’invite à déjeuner vendredi midi. Elle accepte, même si elle dit à Alison qu’elle a peur que son handicap soit un frein…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4118 du 30 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés