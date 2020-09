Plus belle la vie : ce soir, Samia veut démissionner (résumé + vidéo de l’épisode 4102 PBLV du 8 septembre 2020)

4.8 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4102 du mardi 8 septembre 2020 – Samia est victime de harcèlement ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, après la fuite de la vidéo, elle découvre des tags insultants sur la vitrine de sa permanence sur la place du Mistral ! Elle pense à démissionner…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4102

Ariane confie son désespoir à Boher. Il est touché par sa fragilité et va tout faire pour lui redonner espoir. Les analyses faites sur le flingue prouvent que c’est bien l’arme du crime. Abdel et Alison se préparent à la venue de Bilal et Nisma. Abdel considère qu’il doit leur parler en adulte et leur expliquer toute la situation. Les ados accueillent mal la nouvelle, ils se retrouvent sans patrimoine, sans argent et chez des gens qu’ils ne connaissent pas.

Roland veut apporter à Sophie son soutien et sa protection. Lola n’arrive pas à couper complètement les ponts avec Mathieu. Killian va la surprendre en train de lui téléphoner, de rage il lui prend son téléphone. Tout le monde au Mistral est intrigué par la complicité soudaine de Roland avec Sophie.



Le quotidien de Samia est encore chamboulé par la fuite de la vidéo. Pour aider son amie, Blanche veut la convaincre de monter un spectacle burlesque pour soutenir l’association le « Ruban Rose ».

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4102 du 8 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

