Audiences TV access 7 septembre 2020 : « Demain nous appartient » leader avant 20 heures, « Quotidien » en grande forme, « TPMP » faible mais en hausse

Audiences TV access 7 septembre 2020. Après le carton d’audience de TF1 hier soir en première partie de soirée avec « Pourquoi je vis », le biopic sur Grégory Lemarchal, jetons un rapide coup d’oeil sur les audiences access.



Avant 20 heures, domination assez nette de TF1 avec son feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». L’épisode du jour a pu compter sur 3.16 millions de fans pour 18.1% de part de marché.

On retrouve ensuite le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». La suite de l’incroyable parcours de Valérie, 17ème plus grande maestro et désormais qualifiée pour les masters, affiche 3.01 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 17.1%.



Quant à l’édition nationale du 19.20 de France 3, elle a informé 2.79 millions de Français (pda 14.9%).

Sur M6, l’émission de cuisine quotidienne « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » reste assez faible avec seulement 1.19 million de fidèles (pda 8.5%).

Notez que le jeu « À prendre ou à laisser » subit de plein fouet le changement d’horaire. Si après 20h15 il réalisait de belles performances, il s’effondre sur sa nouvelle case avec seulement 298.000 téléspectateurs (pda 1.8%) pour la première partie et 216.000 pour la seconde (pda 1.7%).

Les talks

Du côté des talks, « Quotidien » reste au top. Avec un nouvel horaire « TPMP » est en hausse mais reste bien loin de son concurrent.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 968.000 téléspectateurs (pda 5%)

✔️ Deuxième partie : 1.65 millions de téléspectateurs (pda 7%)

« TPMP » (C8)

✔️ Première partie : 600.000 téléspectateurs (pda 2.8%)

✔️ Deuxième partie : 877.000 téléspectateurs (pda 3.6%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 966.000 téléspectateurs (pda 5.7%)

✔️ C à vous, la suite : 550.000 téléspectateurs (pda 2.5%)

Audiences TV access 7 septembre 2020 : l’après 20 heures hors JT

Voici d’autres chiffres de l’après 20 heures mais hors JT !

Du côté des fictions quotidiennes

✔️ Les « Scènes de ménages » de M6 affichent 4.10 millions de fidèles pour 17.3% de part de marché. C’est le record de la nouvelle saison.

✔️ « Un si grand soleil » reste à un haut niveau avec 3.78 millions de fans (pda 15.7%).

✔️ La série de France 3 « Plus belle la vie« a pu compter sur 2.73 millions de fans (pda 11.8%).

Enfin du côté de la télé-réalité, c’est en hausse pour « Les Marseillais vs le reste du monde » sur W9, qui ont réuni 650.000 inconditionnels (pda 3.2%).

