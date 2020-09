« Tous en cuisine » du mardi 8 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

4.8 ( 11 )



« Tous en cuisine » du mardi 8 septembre 2020. Comme chaque soir rendez-vous dès 18h40 sur M6 et/ou sur 6play pour un numéro inédit de l’émission « Tous en cuisine », en direct avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.



Et comme chaque soir le chef préféré des Français va nous proposer deux recettes du quotidien, deux recettes faciles à réaliser mais dont il vous faut connaître les ingrédients. Ce soir un plat et un dessert : GALETTE ŒUF JAMBON FROMAGE et CRÊPE SUZETTE

« Tous en cuisine » du mardi 8 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de ce soir

GALETTE ŒUF JAMBON FROMAGE

Les ingrédients pour 4 personnes



Pour la galette :

350g de farine de sarrasin

75cl d’eau

1 œuf

Pour la garniture :

4 tranches de jambon blanc

150g de fromage râpé

4 œufs

100g de beurre demi- sel

Huile neutre

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + 1 fouet + 1 louche + 1 crêpière + 1 spatule

1 feuille de papier absorbant + 1 assiette

CRÊPE SUZETTE

Les ingrédients pour 4 personnes

Pour la pâte à crêpes :

300g de farine

3 œufs

2 cuill. à soupe d’huile

70cl de lait entier

3 cuill. à soupe de sucre

5cl d’eau de fleur d’oranger

1 zeste d’orange

Huile neutre

Pour le beurre d’orange :

100g de beurre

1 zeste d’orange

1 jus d’orange

1 jus de citron jaune

15g de sucre glace

5cl de Grand Marnier (facultatif)

Pour la finition :

25g de beurre pour la cuisson

1 orange pelée et coupée en rondelles fines

Quelques zestes confits (facultatif)

Les ustensiles

1 saladier + 1 cuillère

1 saladier + 1 fouet + 1 louche + 1 crêpière + 1 spatule

1 feuille de papier absorbant + 1 assiette

Et comme d’habitude n’oubliez pas que pour obtenir toutes les instructions nécessaires à la réalisation de ces deux recettes, il faut vous brancher sur M6 ou 6play et/ou vous rendre sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

