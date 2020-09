Plus belle la vie : ce soir, un nouvel acteur pour Noé (résumé + vidéo de l’épisode 4100 PBLV du 4 septembre 2020)

5 ( 3 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4100 du vendredi 4 septembre 2020 – Un personnage change de visage ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, le personnage de Noé est désormais incarné par un nouvel acteur et vous allez le découvrir pour la première fois ce soir, et dès maintenant en vidéo !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4100

Patrick est innocenté, des caméras de surveillance l’ont filmées avec Solti à l’heure du crime. Karim, qui est entendu par Revel explique comment Melmont la fait chanter, il voulait 2,5 millions d’euros et les Fedala ont été obligé de vendre les pompes funèbres. Alors qu’Ariane prend une nouvelle Clé USB dans la boite qui appartenait à Melmont, elle tombe sur une séance avec Laetitia…

Barbara fait la tête à César, elle ne comprend pas pourquoi il couche avec Helena. Ce dernier assume totalement et en joue. Chris avoue à Barbara qu’il n’arrête pas de penser à elle et se sent revivre auprès d’elle…



Annonces





Claire raconte sa soirée galante à ses amies… Samia est éprouvée car Lucie a entendu des mots très cru sur sa mère.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4100 du 4 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés