« Tous en cuisine » du vendredi 4 septembre 2020 : la liste des ingrédients pour la recette de Cyril Lignac ce soir

4.8 ( 6 )



Annonces





« Tous en cuisine » du vendredi 4 septembre 2020. Une semaine s’achève pour l’émission culinaire de Cyril Lignac et Jérôme Anthony « Tous en cuisine ». Une semaine un peu plus difficile, l’émission enregistrant d’assez faibles audiences pour cette deuxième semaine. Hier soir encore elle a d’ailleurs signé sa plus mauvaise performance depuis son retour.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce soir une seule et unique recette : SUSHIS ET CALIFORNIA ROLLS

« Tous en cuisine » du vendredi 4 septembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour la recette de ce soir

SUSHIS ET CALIFORNIA ROLLS

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





400g de riz rond à sushi type japonica

1 petite bouteille de vinaigre de riz à sushi

60g de sucre de canne sel fin

1 botte de ciboulette ciselée

½ avocat

½ concombre

2 feuilles d’algues nori

600g de saumon écossais Label rouge dans le cœur désarêté et sans peau

wasabi (facultatif)

gingembre mariné pour déguster les sushis (facultatif)

100ml de sauce soja

Les ustensiles

1 natte de bambou + du film alimentaire + 1 planche + 1 couteau avec une lame bien affutée et longue + 1 petit bol d’eau froide + 1 plat à gratin ou en verre plat + 1 spatule ou une maryse

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Comment réaliser les deux recettes d’hier soir

Hier soir deux recettes vous étaient proposées : SALADE PIÉMONTAISE et TARTE FINE AUX PÊCHES. Comment les réaliser ? Suivez les instructions ci-dessous :

« Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac, c’est ce soir dès 18H40 sur M6 et bien sûr sur 6Play pour voir l’émission en replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés